شرطة ذي قار تصدر بياناً بشأن اعتقال شخص 'سرق حديداً' من جسر لبناء غرفة له

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "وردت في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول ما نشر في موقع العيون الساهرة فيما يخص سرقة مقاطع الحديد لجسر المالح في ناحية الفضلية"، موضحة أن "جريمة السرقة واقعة بكل حيثياتها ولم ترد في منشور العيون الساهرة اي تفاصيل حول الاسباب والدوافع وظروف الجريمة حسب سياسة النشر المتبعة".وأضاف البيان أن "قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ قانون عام ويطبق على الجميع ويرتبط ذلك بظروف الجريمة وملابساتها كونه من القواعد العامة المجردة من كل عاطفة والتي تسري على الجميع دون استثناء"، مستدركاً بالقول إنه "نظرا لظروف الجريمة وملابساتها ومناشدات الناشطين في الفيس بوك والنداءات التي اطلقها اهالي سوق الشيوخ لتدخل قائد شرطة ذي قار شخصيا بالموضوع بسبب ظروف الجريمة والظروف المادية والشخصية للمتهم كونه يمر بظروف صحية غير طبيعية".ولفت البيان الى أن "قائد الشرطة العميد حازم محمد الوائلي، وجه بإعادة صيانة الجسر من قبل قسم الأشغال الهندسية التابع لشرطة ذي قار والمنشآت، وكذلك متابعة قضية المتهم مع قاضي التحقيق وامكانية اطلاق سراحه مكفلاً والاهتمام بحالته الاجتماعية والإنسانية تقديرا لوضعه المادي وللظروف الطارئة التي يمر بها بلدنا".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبرا، مفاده اعتقال شخص سرق ثلاث قطع حديدية من جسر في سوق الشيوخ في ذي قار لغرض بناء غرفة يسكن بها.