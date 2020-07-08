حكومة السراج تعين إرهابي داعشي في منصب أمني هام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

عينت وزارة الداخلية بحكومة فايز السراج غير الدستورية بطرابلس، مطلوبا للنائب العام لتورطه بدعم تنظيم داعش الإرهابي، رئيسا للبحث الجنائي لمدينة الزاوية غربي العاصمة، وفقا للعين.



"الفأر" واسمه محمد سالم بحرون، متهم في العديد من القضايا الجنائية، ولا تزال التحقيقات في غالبيتها مستمرة، ورغم ذلك، تم تعيينه رئيسا للبحث الجنائي، بمدينة الزاوية.

فضلا عن أن الفأر لم يسبق له التخرج في أي كلية عسكرية، لكنه ظهر بصحبة مدير أمن الزاوية بزي رسمي مرتديا رتبة نقيب، كما لفت الانتباه أن من يعمل مديرا للتحقيقات يحمل رتبة أعلى منه، رائد أشرف عيسى.

Advertisements

وظهر الفأر في صور اجتماع مع مدير أمن الزاوية عميد على اللافي الثلاثاء لمناقشة بعض الملفات الهامة بينها مكافحة الإرهاب، وتنسيق زيارات السجون وأمور أخرى، في حين أن الفأر متهم بعدة جرائم منها دعم تنظيم داعش، وإهانة سجناء وأسرى، وطلب وزبر داخلية حكومة السراج نفسه بإبعاد الفأر ومجموعته إلا أن الليبين فوجؤوا بتعيينه بمنصب أعلى.

ويتهم الفأر بارتكاب عدد من الجرائم على رأسها التعاون مع أفراد منتسبين لتنظيم داعش قبل انهياره في صبراتة، والمطلوب رقم 6 في القضية رقم 131 لسنة 2017 / إرهاب المنظورة لدى النائب العام.

ورغم ذلك فإن الفأر رفض الامتثال أمام النائب العام للتحقيق ودفع بمدير أمن الزاوية لمخاطبة وزير الداخلية مارس 2018، معتبرا أن التهم الموجهة للفأر بالارتباط مع داعش من قبل النيابة العامة غير يقينية لا يمكن البناء عليها .

كما يتهم الفأر بالعديد من الجرائم الأخرى في المدينة والمدن القريبة من خلال علاقاته مع شبكة مهربي البشر المطلوبين دوليا عبدالرحمن ميلاد الشهير بالبيدجا من الزاوية وأحمد الدباشي الشهير بالعمو، وغيرهما، كما تورط الفأر في جرائم ضد الأسرى والمطلوبين بينها التعذيب والإهانة للواء طيار عامر الجقم.

ويرتبط الفأر ومجموعته بتنظيم الإخوان الإرهابي، والجماعة الليبية المقاتلة - فرع تنظيم القاعدة -، من خلال القيادي الإخواني خالد المشري، المولود بمدينة الزاوية، والمتطرف أبوعبيدة الزاوي شعبان هدية، وكتائب معسكر الفاروق.