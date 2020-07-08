فرنسا تدعم "إعلان القاهرة" أمام مجلس الأمن لحل الأزمة الليبية

طالب مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، فرانسوا ديلاتر، بخروج المرتزقة من ليبيا، ونزع أسلحة المليشيات، ويجب خروج كل القوات الأجنبية .

أضاف في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن لمناقشة تطور الأوضاع في ليبيا، الأربعاء، إنه يجب تشجيع مبادرة إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية والتوصل إلى تسوية سياسية لحل الأزمة الليبية.

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وتابع: «يجب احترام مبادئ مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية»، داعيًا إلى ضرورة «إنشاء آلية لمراقبة إيرادات النفط الليبي».

قال سامح شكرى، وزير الخارجية خلال كلمته أمام مجلس الأمن حول الشأن الليبى : لن نسمح بتهديد أمننا من قبل الميليشيات، في ليبيا وعلينا جميعًا أن نقف فى وجه الدول التى لا تحترم سيادتنا وتزعزع الاستقرار في شرق المتوسط".

وأضاف "الجيش الوطني الليبي يبسط السيطرة على شرق ليبيا، وإعادة الاستقرار، ولكن هناك ميلشيات عسكرية تريد تحقيق مصالحها وأيدولوجياتها على حساب الشعب الليبى".