الغرامات المالية كانت السر وراء تألق النجم تاعرابت في الدوري الانجليزي

كشف نيل وارنوك، المدرب السابق لفريق كويك بارك رينجرز، سر تألق فريقه في منافسات الدوري الانجليزي تحت قيادة النجم المغربي عادل تاعرابت.

وقال المدرب السابق لفريق بارك رينجرز، نقلا عن صحيفة “ماركا” المتخصصة والواسعة الانتشار “أخبرت تاعرابت أنه إذا دخل إلى منتصف ملعبنا فسيدفع غرامة مالية”.

وتابع قائلا “ماقمنا به داخل الفريق هو منع تاعرابت من التواجد في منتصف ملعبنا، وسيدفع غرامة عند إقدامه على الخطوة، كما وضعنا غرامة مماثلة لكل لاعب مرر له الكرة في منتصفنا”.

واستطرد قائلا “كان معتادا على العودة إلى الخلف والتواجد بين مدافعينا وفقدانه للكرة كان بإمكانه أن يكلفنا كثيرا لهذا منعته من العودة والتواجد في منتصف ملعبنا”.

وأضاف “تاعرابت لاعب مهاري، هو واحد من أفضل اللاعبين الذين شاهدتهم في حياتي”.