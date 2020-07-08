العدد 3237 – 9 يوليوز إلى جانب منظمة مراسلون بلا حدود: سليمان الريسوني يراسل cndh ومجلس الصحافة والرميد مشتكيا التشهير حصيلة جديدة لكورونا في المغرب.. 164 إصابة و677 حالة شفاء ووفاتين في 24 ساعة

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