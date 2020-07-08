قبل اعتقاله بأسبوع، راسل الزميل الصحافي سليمان الريسوني، كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني للصحافة، ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى إرساله نسخة لمنظمة مراسلون بلا حدود، حول ما يتعرض له من تشهير من طرف بعض القنوات الإلكترونية.
وقال الزميل الريسوني في المراسلة التي تتوفر “أخبار اليوم” على نسخة منها، إنه يتعرض لعملية استهداف متكرر بحياته الخاصة ولأفراد أسرته الذين لا علاقة لهم بنشاطه المهني والحقوقي من طرف جريدة إلكترونية.
وحسب ما جاء في نص المراسلة يقول الريسوني: “اسمحوا لي أن أحيطكم علما بالاستهداف المتكرر الذي أتعرض له من جريدة إلكترونية على حياتي الخاصة وحياة أفراد عائلتي، بمن فيهم من لا علاقة لهم بمهنة الصحافة ولا بأي نشاط حقوقي أو سياسي”.
وأضاف الزميل الريسوني: “لقد قادت هذه الجريدة حملات تشهير قذرة ضدي، ونشرت عشرات الأخبار الملفقة وغير الأخلاقية عني، ودائما كان ذلك يحدث عقب صدور مقالات لي تنتقد تنفيذ السياسة الجنائية من طرف المصالح الأمنية والنيابة العامة”.
وتابع الريسوني أن “هذه الجريدة فضلا عن الأخبار الملفقة التي اختلقتها للتشهير بي، سبق لها أن نشرت مضمون مكالمات هاتفية جمعتني بزملاء أو أصدقاء، تخص نشاطي الصحافي أو الحقوقي”.
وأكد الريسوني أنه يحتفظ بالحق في اللجوء إلى القضاء، قائلا: “إنني، إذ أحتفظ لنفسي بحق اللجوء إلى القضاء ضد هذه الجريدة ومالكها، ألتمس منكم القيام بما يخوله لكم موقعكم لحماية حقي في ممارسة مهنة الصحافة، وبما يجنب هذه المهنة مزيدا من الانحدار في منزلقات خطيرة، قد تسيء، اليوم، إلى صحافيين مستقلين.. لكن، لا شيء يمنعها، غدا، من المس بمؤسسات الدولة والتطاول على رموزها”.
كانت هذه تفاصيل خبر إلى جانب منظمة مراسلون بلا حدود: سليمان الريسوني يراسل cndh ومجلس الصحافة والرميد مشتكيا التشهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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