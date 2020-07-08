حكام عصبة الغرب يجتازون اليوم فحوصات الكشف عن فيروس “كورونا” قبل انطلاق البطولة

اجتاز، اليوم الأربعاء، 10 حكام من عصبة الغرب لكرة القدم الفحوصات الخاصة بالكشف عن فيروس “كورونا” المستجد بقاعة تابعة للمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط.

وخضع لتحاليل الكشف عن “كوفيد 19” كل من سمير الكزاز، عبد العزيز المسلك، الرخيص عبد الرحيم، أيت عبو هشام، إكن بوعزة، زكرياء البوشتاوي، برينسي زكرياء، مامي هشام، أصريخ يوسف ولعريسي أمين، وذلك تأهبا لإشرافهم على قيادة مباريات البطولة الاحترافية رفقة حكام باقي العصب الجهوية.

وقررت الجامعة الملكية المغربية لكرة استئناف منافسات البطولة الاحترافية يوم 24 من الشهر الجاري وفق بروتوكول صحي، وذلك بعد توقف اضطراري فرضته التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا” المستجد.