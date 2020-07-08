حصيلة جديدة لكورونا في المغرب.. 164 إصابة و677 حالة شفاء ووفاتين في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 164 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 14771 حالة منذ وصول الوباء إلى المغرب في الثاني من شهر مارس الماضي.

وكشفت رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بالوزارة، هند الزين في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب أنه تم تسجيل 677 حالة شفاء منذ الساعة السادسة من مساء يوم أمس الثلاثاء، إلى الساعة الخامسة من اليوم الأربعاء، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 11316 بنسبة 76.6 في المائة.

وأضافت المتحدثة تم تسجيل حالتي وفاة خلال 24 ساعة لترتفع الحصيلة إلى 242 حالة في الإجمالي بنسبة 1.6 في المائة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.