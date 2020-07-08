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قرقاش يؤكد على موقف بلاده الثابت اتجاه الأزمة الليبية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 8 يوليه 2020

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الأربعاء، على موقف بلاده الثابت اتجاه الأزمة الليبية، كما دعى إلى أهمية التوصل لحل سياسي كمخرج وحيد لتسوية الأزمة.

 

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وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، خلال اجتماع لمجلس الأمن حول الأزمة الليبية، إن وقف إطلاق النار والبدء بحوار سياسي هو الطريقة الوحيدة لإنهاء سيطرة المليشيات على أجزاء كبيرة من الأراضي الليبية.

 

وتابع قرقاش، قائلًا:"قلقون للغاية من التهديدات المحدقة بأمن المنطقة نتيجة التدخلات الخارجية المستمرة في ليبيا"، كما رحب بالمبادرة المصرية وجهود دول الجوار الليبي لاستئناف العملية السياسية من أجل تسوية الأزمة.

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