معارض تركي : حكومة أردوغان تتأهب لإغلاق وسائل إعلام المعارضة

الأربعاء 8 يوليه 2020

قال عضو المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا إلهان تاشجي، أن حكومة الرئيس أردوغان تراقب وسائل الإعلام المعارضة وتتأهب لإغلاق القنوات التي يعتبرها أردوغان "فيروساً".



وذكر تاشجي المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض في تصريحات صحافية الأربعاء: "أنشأ القصر (القصر الرئاسي) فريقاً خاصاً لمراقبة قنوات المعارضة بشكل مستمر". وأضاف "المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون هو هيئة عليا دستورية أنشئت لتنظيم القطاع الإعلامي والإشراف عليه، وفقاً للقانون يتمتع المجلس باستقلالية إدارية ومالية وحيادية".

وتابع "لكن المجلس يرزخ تحت تأثير السلطة السياسية، بدأت السياسة القمعية بتسهيل وصول المقربين من حزب العدالة والتنمية إلى المجلس منذ وصول الحزب إلى السلطة".

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وكان المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا قرر الأسبوع الماضي، إيقاف بث قناتين معارضتين لمدة 5 أيام وسط انتقادات قيادات معارضة في البلاد.

وبحسب القرار توقفت قناتا Halk TV وTELE1 عن البث لمدة 5 أيام مع تلويح بإجراءات أقسى مستقبلاً قد تصل إلى سحب الترخيص في حال تكرار العقوبة.

والمجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون هو الوكالة الحكومية التركية التي تراقب وتنظم البث الإذاعي والتلفزيوني، يتألف من تسعة أعضاء ينتخبهم البرلمان