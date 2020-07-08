شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تطالب بوقف إنتهاكات تركيا في ليبيا والان مع التفاصيل

الأربعاء 8 يوليه 2020 شدد مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير فرانسوا ديلاتر، الأربعاء، على ضرورة وقف الانتهاكات التركية في ليبيا ويحب جميع المليشيات منها.

وأضاف ديلاتر، خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن ليبيا: "يجب وقف التدخلات الخارجية في ليبيا واحترام حظر الأسلحة المفروض عليها". وأضاف أن "البحرية التركية نقلت أسلحة إلى ليبيا في انتهاك للحظر الأممي". Advertisements وشدد مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، على ضرورة "نزع سلاح المليشيات في ليبيا تحت إشراف الأمم المتحدة". وتابع ديلاتر: "يجب سحب كل القوات الأجنبية من ليبيا لإنهاء الأعمال العدائية وإعادة إطلاق الحوار السياسي". ومنذ أشهر، تدعم تركيا بقوة حكومة الوفاق الليبية، وتنقل الأسلحة والمدرعات والطائرات المسيرة بكثافة إلى طرابلس، فضلا عن آلاف المرتزقة السوريين

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