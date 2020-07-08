شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو يحض على تمديد حظر الأسلحة على إيران والان مع التفاصيل

الأربعاء 8 يوليه 2020 حض وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأربعاء مجلس الأمن على تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، وقال إن الولايات المتحدة والقوات المتحالفة معها ضبطت الشهر الماضي سفينة تحمل أسلحة إلى المتمردين الحوثيين في اليمن.

Advertisements وأوضح بومبيو في مؤتمر صحافي بمقر وزارة الخارجية «لا بد لمجلس الأمن أن يمدد حظر الأسلحة على إيران لمنع مزيد من الصراعات في المنطقة... لا يسع أي شخص جاد الاعتقاد بأن إيران ستستخدم الأسلحة التي تحصل عليها لأغراض سلمية».

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