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إصابات كورونا في أمريكا تقترب من 3 ملايين

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ذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ مليونين و982 ألفا و900 حالة بزيادة 50304 حالات عن الحصر السابق، وقالت إن عدد الوفيات ارتفع 932 إلى 131065 حالة.

وقالت المراكز الأمريكية إن هذا الإحصاء يسجل حالات الإصابة والوفاة بكوفيد-19 حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في السابع من يوليو مقارنة بالإحصاء السابق قبل يوم.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة إجمالي عدد الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

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