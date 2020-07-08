شكرا لقرائتكم خبر عن رحبت بالمبادرة المصرية ..الإمارات تدعو مجلس الأمن إلى التدخل لاستقرار ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أعرب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية عن قلق بلاده من التهديدات المحدقة بأمن المنطقة نتيجة التدخلات الخارجية المستمرة في ليبيا ورحب بالمبادرة المصرية وجهود دول الجوار الليبي لاستئناف العملية السياسية من أجل تسوية الأزمة الليبية ودعى مجلس الأمن لاستمرار جهوده من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا ودفع مسار الحل السياسي إلى الأمام

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