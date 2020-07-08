شكرا لقرائتكم خبر عن في اتصال هاتفي.. الرئيس الفلسطيني يثمن رفض بوتين "مخططات الضم" والان نبدء بالتفاصيل

جرى اتصال هاتفي اليوم، بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الرئيس أطلع ، نظيره الروسي، على آخر المستجدات السياسية، خاصة فيما يتعلق بمخططات الضم الإسرائيلية المرفوضة فلسطينيا وعربيا ودوليا.

وثمن الرئيس، موقف روسيا الداعم لتحقيق السلام على أساس الشرعية الدولية، والرافض لضم الأراضي الفلسطينية بالقوة، والمؤيد لتحقيق الاستقلال والحرية ونيل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

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وأعرب الرئيس عن استعداد دولة فلسطين للذهاب إلى المفاوضات على أساس الشرعية الدولية، وتحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية، وبمشاركة دول أخرى.

بدوره، أكد الرئيس بوتين، موقف بلاده الداعم لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، والالتزام بتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

وأكد الرئيس الروسي أهمية إعادة إحياء عملية المفاوضات على أساس الشرعية الدولية، وتحت رعاية اللجنة الرباعية وبمشاركة دول أخرى، مشدداً على استعداد روسيا لمواصلة جهودها لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

واتفق الرئيسان على مواصلة التنسيق والتشاور