مقتل شرطيين بانفجار قنبلة فـي مقديشو

مقديشو ـ رويترز: قال شهود إن شرطيين قتلا وأصيب مدنيان بجروح في انفجار قنبلة في مقديشو أمس. وأضاف الشهود أن الشرطة طوقت المنطقة لكنهم تمكنوا من رؤية عربة وقد لحقت بها أضرار بفعل التفجير. ولم ترد الشرطة على الفور على طلبات للتعليق على التفجير الذي وقع في حي هودان.

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