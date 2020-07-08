استشهاد أسير فلسطيني بسجون الاحتلال

رام الله المحتلة ـ وكالات: قال نادي الأسير الفلسطيني إن فلسطينيا «74 عاما» معتقلا منذ 26 عاما بسجون الاحتلال استشهد أمس الاول في المستشفى جراء معاناته مع المرض.

وذكر نادي الأسير في بيان له أن سعدي الغرابلي من قطاع غزة المعتقل منذ عام 1994 بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد «استشهد صبيحة الأربعاء في مستشفى كابلان الإسرائيلي». وأضاف النادي أن الغرابلي الذي نقل من سجن الاحتلال للمستشفى قبل عدة أيام «واجه جريمة الإهمال الطبي والقتل البطيء على مدار سنوات اعتقاله، بأدوات وسياسات ممنهجة، مارستها إدارة سجون الاحتلال بحقه، وأبرزها الإهمال الطبي المتعمد». وأوضح النادي في بيانه أن «سنوات عزله الانفرادي المتواصلة ساهمت في تفاقم وضعه الصحي».

وقال المتحدث باسم مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي في بيان إن الغرابلي وهو أب لعشرة أبناء «تم نقله مؤخرا للمركز الطبي التابع لمصلحة السجون بعد أن تدهورت حالته الصحية وفي يوم الأحد تم إدخاله إلى المستشفى وتوفي أمس الأربعاء في المستشفى من مرضه».