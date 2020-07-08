النقد الدولي: دول كثيرة قد تحتاج لإعادة هيكلة ديونها

واشنطن ـ وكالات: قالت جيتا جوبيناث كبير الخبراء الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي إن دولًا كثيرة قد تحتاج إلى إعادة هيكلة للديون في أعقاب الجائحة وتداعياتها الاقتصادية. وذكرت جوبيناث في ندوة عبر الإنترنت استضافتها جامعة أوكسفورد أنه لا توجد أزمة ديون في الوقت الحالي لكن ستكون هناك حاجة مُلحة بشكل أكبر إلى تخفيف أعباء ديون الدول الأكثر فقرًا في هذا العالم بالنظر إلى الجائحة.

وأشارت إلى أن حوالي 40 بالمائة من الدول المنخفضة الدخل تعُاني بالفعل من ضائقة بشأن الديون أو تواجه خطرًا مرتفعًا وقد تكون هناك حاجة إلى إعادة هيكلة الديون في دول كثيرة.

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