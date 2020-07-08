الحشد يعلن تفكيك خلية خططت للقيام بعمليات 'ارهابية' في الموصل

اعلن الحشد الشعبي، الاربعاء، عن تفكيك خلية خططت للقيام بعمليات "ارهابية" في الموصل.

وقال الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "استخبارات الحشد الشعبي في نينوى نفذت وبإسناد من فوج المهمات الخاصة عملية استباقية نوعية أسفرت عن تفكيك خلية إرهابية مكونة من ٦ عناصر تابعين لداعش".

وأضاف البيان أنه "تم تسليمهم إلى الجهات المختصة لإكمال إجراءاتهم وفق القانون، حيث اعترف افراد الخلية بتخطيطهم لتنفيذ عمليات إرهابية داخل مدينة الموصل".