دراسة: نصف إصابات كورونا نقلها مصابون صامتون

توصلت دراسة جديدة، إلى أن الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض كوفيد-19 واضحة، قد يتحملون المسؤولية عن وقوع نصف حالات الإصابة بهذا المرض في العالم.

وخلصت الدراسة التي نشرت في مجلة وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم ونقلتها "سي إن إن"، أن الانتقال عبر الأشخاص الذين ليس لديهم أعراض، أو خلال الأيام القليلة التي تسبق ظهور الأعراض، يعد بمثابة المحرك الأساسي لانتشار مرض كوفيد-19.



وقدرت الدراسة أنه يجب تحديد أكثر من ثلثي العدوى الصامتة، وعزلها لكبح تفشي المرض في المستقبل.

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