وزير التربية يوجه بايقاف العمل بنصب اجهزة البصمة في المدارس

وجه وزير التربية علي حميد مخلف، الاربعاء، بايقاف العمل بنصب اجهزة البصمة في المدارس، فيما اشار الى ان ذلك جاء التزاماً بالتعليمات الصحية لخلية السلامة الوطنية وحفاظاً على الملاكات التربوية من خطر كورونا.
وقال مخلف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "يجب التزام المديريات العامة بالتعليمات الصحية الصادرة عن خلية السلامة الوطنية خدمةً للصالح العام".
واضاف الدليمي انه "اعطى توجيهات عاجلة الى المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة عدا اقليم كردستان بايقاف العمل باعمام مديرية التعليم العام والاهلي والاجنبي المرقم (٣٢٩٨/٦/١٠) الصادر بتأريخ 14 آيار 2020 والمتضمن نصب جهاز بصمة في المدارس لخطورة استعمالها في الوقت الحالي بسبب مخاطر ازمة كورنا".
وتابع الوزير ان "الوزارة لن تدخر جهداً من اجل الحفاظ على الملاكات التربوية"، داعياً "ادارات المدارس الى العمل بموجب الاعمامات الواردة إليها من الوزارة والتقييد بايام الدوام الرسمي تسييراً لشؤون واحتياجات المواطنين".
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