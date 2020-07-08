وزير التربية يوجه بايقاف العمل بنصب اجهزة البصمة في المدارس

وقال مخلف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "يجب التزام المديريات العامة بالتعليمات الصحية الصادرة عن خلية السلامة الوطنية خدمةً للصالح العام".

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واضاف الدليمي انه "اعطى توجيهات عاجلة الى المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة عدا اقليم كردستان بايقاف العمل باعمام مديرية التعليم العام والاهلي والاجنبي المرقم (٣٢٩٨/٦/١٠) الصادر بتأريخ 14 آيار 2020 والمتضمن نصب جهاز بصمة في المدارس لخطورة استعمالها في الوقت الحالي بسبب مخاطر ازمة كورنا".

وتابع الوزير ان "الوزارة لن تدخر جهداً من اجل الحفاظ على الملاكات التربوية"، داعياً "ادارات المدارس الى العمل بموجب الاعمامات الواردة إليها من الوزارة والتقييد بايام الدوام الرسمي تسييراً لشؤون واحتياجات المواطنين".