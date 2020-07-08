اندلاع نزاع عشائري في سيد دخيل

افاد مصدر امني، الاربعاء، بأندلاع نزاع عشائري في سيد دخيل بالناصرية.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "نزاعا عشائريا اندلع قبل قليل في قضاء سيد دخيل بالناصرية، استخدمت به الاسلحة المتوسطة والخفيفة".

واضاف ان "قوات امنية توجهت الى المكان"، مشيرا الى انه "لم تعرف لغاية الان حجم الخسائر البشرية او الاضرار المادية التي سببها هذا النزاع".