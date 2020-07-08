الحمامي: احمد راضي سيبقى عالقاً في ذاكرتنا الوطنية

2020-07-08 | 19:35
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اكد وزير النقل السابق والنائب الحالي، كاظم فنجان الحمامي، ان النجم الدولي السابق احمد راضي، سيبقى عالقاً في ذاكرتنا الوطنية.
وأضاف ان "راضي استطاع أن يقدم صورة رائعة من صور العطاء الرياضي، لكننا فقدناه في غفلة من الزمن وسيبقى عالقا في ذاكرتنا الوطنية مهما طالت الأيام .. نسأل الله أن يتغمد روحه الطاهرة بواسع جنانه، ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".
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