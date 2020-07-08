الحمامي: احمد راضي سيبقى عالقاً في ذاكرتنا الوطنية

وقال الحمامي في بيان تلقته الخليج 365، "جمهور الزوراء العريق .. بألم شديد، وبحسرة عميقة تعبر عن خسارتنا لفقدان رمز من رموز الكرة العراقية ونجم متألق من نجومها".

وأضاف ان "راضي استطاع أن يقدم صورة رائعة من صور العطاء الرياضي، لكننا فقدناه في غفلة من الزمن ‏وسيبقى عالقا في ذاكرتنا الوطنية مهما طالت الأيام .. نسأل الله أن يتغمد روحه الطاهرة بواسع جنانه، ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".

