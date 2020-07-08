محافظ كربلاء: فرض حظر التجوال الشامل ايام الخميس والجمعة والسبت

اعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، الاربعاء، عن فرض حظر التجوال الشامل ايام الخميس والجمعة والسبت. وقال الخطابي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "سيتم فرض حظر التجوال الشامل ايام الخميس والجمعة والسبت حسب قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة". وتشهد بغداد ومحافظات عدة حظراً شاملاً للتجوال خلال ايام الخميس والجمعة والسبت ضمن مقررات لجنة الصحة والسلامة للوقاية من فايروس كورونا.

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