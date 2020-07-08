امانة بغداد: عودة الماء لمنطقة الاعظمية خلال ساعات

اعلنت امانة بغداد، الاربعاء، أنه سيتم اعادة الماء الى منطقة الاعظمية خلال ساعات.
وقالت امانة بغداد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "حدث كسر في احد خطوط الماء الرئيسية والمغذية لعدد من المحلات السكنية ضمن منطقة الاعظمية ما سبب بحدوث انقطاع في الماء الصافي خلال الساعات الماضية".
وأضاف البيان أن "دائرة ماء بغداد احدى ملاكات الامانة وبالتنسيق مع بلدية الاعظمية وبمتابعة مكتب امين بغداد تعمل على اصلاحه واعادة ضخ الماء خلال الساعات المقبلة".
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