صحة كردستان تعلن تسجيل 305 اصابات ووفيات بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

اعلنت دائرة صحة كردستان، الاربعاء، عن تسجيل 305 اصابات ووفيات بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم خلال الت24 ساعة الماضية تسجيل ٢٩٤ اصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة بالفايروس". واضافت انه "تم تعافي ١٤٠ حالة من الفايروس في الاقليم".

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