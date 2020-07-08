السعودية تطالب المجتمع الدولي بموقف جاد من نووي إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

جددت السعودية التأكيد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقف حازم تجاه إيران، والتعامل الجاد مع برنامجها النووي، مشددة على أنها لن تسمح بأي تجاوز لحدودها أو تعرض اقتصاد العالم لمخاطر سلوك طهران العدائي.



جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء السعودي، عبر "الفيديو كونفرانس" عقدت الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وقال وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، يجب على المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم تجاه إيران، والتعامل الجاد مع البرنامجين النووي والباليستي اللذين تطورهما، واتخاذ الإجراءات المناسبة لاستمرار حظر التسليح.

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وأضاف أن المملكة حريصة على استقرار المنطقة، ولن تسمح بأي حال من الأحوال لأي تجاوز لحدودها أو إضرار بأمنها الوطني، أو تعرض سلامة المعابر المائية والاقتصاد العالمي لمخاطر السلوك الإيراني العدائي.

ورحب مجلس الوزراء السعودي، بإدانة مجلس الأمن الدولي لاستهداف المليشيا الحوثية لأراضي المملكة بالطائرات دون طيار والصواريخ البالستية.

وجددت المملكة تأييدها للتوقف الفوري للأعمال العدائية، والتنفيذ السريع لأحكام اتفاق الرياض من أجل عودة السلام لليمن، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى استئناف عملية سياسية شاملة في اليمن، وفق قرارات الأمم المتحدة، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ومخرجات الحوار الوطني.

ورفض مجلس الوزراء السعودي مخططات "إسرائيل" لضم أي جزء من أرض دولة فلسطين المحتلة، والتشديد على التزام إيران بحسن الجوار وعدم التدخل بالشؤون الداخلية.

وجدد المجلس، تأكيد المملكة دعمها لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية، وإدانة التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية، التي تؤدي دوراً تخريبياً من خلال دعمها للمليشيات الإرهابية المسلحة، وتتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي.