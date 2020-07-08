روسيا تؤكد على دعمها للمبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أكدت روسيا، الأربعاء، على دعمها للمبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية، مشددة على أن حكومة فايز السراج لاترغب في التسوية السياسية.



وقال مندوب ​روسيا​ الدائم لدى ​الأمم المتحدة​ ​فاسيلي نيبينزيا، خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن ليبيا، إن "حكومة السراج لم تبد رغبة في الانخراط بمحادثات من أجل تسوية سياسية للأزمة الليبية".

وتابع: "نرفض جميع الاتهامات الموجهة إلينا بالتدخل في ليبيا ونؤكد مجددا أنه لا يوجد أي فرد تابع للقوات الروسية على الأراضي الليبية".

ومنذ أشهر، تدعم تركيا بقوة حكومة الوفاق الليبية، وتنقل الأسلحة والمدرعات والطائرات المسيرة بكثافة إلى طرابلس، فضلا عن آلاف المرتزقة السوريين.

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وكان مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، قال في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية" إن "الوجود العسكري التركي في ليبيا هو احتلال وستتم مقاومته بكل السبل الممكنة".

وأكد أن الوجود التركي في ليبيا يعد احتلالا واستعمار يجب مواجهته من قبل القوات المسلحة والسلطات الشرعية في ليبيا والتابعة لمجلس النواب الليبي المعترف به دوليا.

وكانت صحيفة "دي فيلت" الألمانية، أكدت أن الحكومة التركية تدفع 30 مليون دولار شهريا للمرتزقة السوريين الذين يقاتلون لصالحها في الأراضي الليبية، انطلاقا من أطماع سياسية واقتصادية واضحة.

الصحيفة نقلت عن مصادر رسمية تركية، لم تسمها، أن أنقرة أرسلت 15 ألف مرتزق سوري إلى ليبيا منذ بداية تدخلها.

وأوضحت أن "أنقرة تدفع 30 مليون دولار شهريا للمرتزقة السوريين، بواقع 2000 دولار لكل مقاتل".