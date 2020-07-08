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فرنسا تطالب بوقف إنتهاكات تركيا في ليبيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يوليه 2020

فرنسا تطالب بوقف إنتهاكات تركيا في ليبيا

متابعات_ الخليج 365

شدد مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير فرانسوا ديلاتر، الأربعاء، على ضرورة  وقف الانتهاكات التركية في ليبيا ويحب جميع المليشيات منها.

 

وأضاف ديلاتر، خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن ليبيا: "يجب وقف التدخلات الخارجية في ليبيا واحترام حظر الأسلحة المفروض عليها".

 

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وأضاف أن "البحرية التركية نقلت أسلحة إلى ليبيا في انتهاك للحظر الأممي".

 

وشدد مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، على ضرورة "نزع سلاح المليشيات في ليبيا تحت إشراف الأمم المتحدة".

 

وتابع ديلاتر: "يجب سحب كل القوات الأجنبية من ليبيا لإنهاء الأعمال العدائية وإعادة إطلاق الحوار السياسي".

 

 ومنذ أشهر، تدعم تركيا بقوة حكومة الوفاق الليبية، وتنقل الأسلحة والمدرعات والطائرات المسيرة بكثافة إلى طرابلس، فضلا عن آلاف المرتزقة السوريين

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