شباب الصحفيين المصريين يهاجمون الناشط المصري "جمال عيد"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

هاجمت جبهة شباب الصحفيين المصريين ناشط السبوبة المصري المدعو جمال عيد الذي يسعى إلى نشر الأكاذيب وبت الفتن وإطلاق الشائعات بحثا عن تحقيق مصالح شخصية بعيدا عن المصلحة العليا لمصر وتنفيذ أجندات كارهة لتقدم مصر ونهضتها.



وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية: "فين الإختفاء القسري .. ومين إختفي قسريا وبتدور عليه مش كل واحد النيابة تحبسه يبقي إختفاء قسري في عرفكم يادوكو.كفاية شغل الإخوان الإرهابية دة".

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وأضاف طوالة: "محاولات جماعة الإخوان من خلال جمال عيد لإحياء إدعاءات قديمة ثبت عدم صحتها، وهو ما يطلق عليه الاختفاء القسري مصيرها الفشل"، مشيرا إلى أن "إفلاس الإخوان .. إعتمدوا على مجموعة من المفلسين وعلى رأسهم جمال عيد لإحياء إدعاءات ثبت كذبها وجمال عيد يتجاوب معها طالما أن هناك من يدفع".

وأشار رئيس الجبهة إلي أن جمال عيد أكتر شخص حظي بإحتقار الرأي العام يتحدث عن الشي ونقيضه ولا يجد ما يقوله سوى بعض الإسطوانات القديمة التي ثبت عدم صحتها أمام الرأي العام.

وأوضح طوالة: أن "هذا الشخص الكذاب أصبح يستحق العقاب والقصاص منه بالقانون لمحاولته الدائمة لتخريب العقول وزعزعة الثقة بين المواطن والدولة وإن كان عديم الأثر لأنه فقد ثقة الجميع حتى من يقومون بتشغيله".