رواد السوشيال ميديا يهاجمون الناشط المصري "جمال عيد" بسبب محاولاته إحياء الادعاءات القديمة لجماعة الإخوان الإرهابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ناشط السبوبة المصري جمال عيد بسبب محاولاته لإحياء الادعاءات القديمة لجماعة الإخوان الإرهابية لوجود ما يسمى بالاختفاء القسري في مصر رغم أن السنوات السابقة أثبتت كذب هذا الادعاء.



Advertisements

وتساءل أحد الرواد "فين الاختفاء القسري.. ومين اختفى قسريا وبتدور عليه.. هو كل واحد النيابة تحبسه يبقى اختفاء قسري في عرفكم.. محاولات جماعة الإخوان الإرهابية من خلال جمال عيد لإحياء ادعاءات قديمة ثبت عدم صحتها مصيرها الفشل".

وأوضح أخر "هذا إفلاس من الجماعة الإرهابية التي اعتمدت عليكم لإحياء ادعاءات ثبت كذبها.. وجمال عيد يتجاوب معها طالما أن هناك من يدفع".

وقال ثالث "هذا الشخص يتحدث عن الشيء ونقيضه ولا يجد ما يقوله سوى بعض الاسطوانات القديمة التي ثبت عدم صحتها أمام الرأي العام.. هذا الشخص أصبح يستحق العقاب والقصاص منه بالقانون، لمحاولاته الدائمة تخريب العقول وزعزعة الثقة بين المواطن والدولة وإن كان عديم الأثر لأنه فقد ثقة الجميع حتى من يقومون بتشغيله".