روسيا تعتمد ثالث دواء لعلاج من كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

اعتمدت وزارة الصحة الروسية عقار "كورونافير" الوطني ضد فيروس كورونا المصنع من قبل شركة "R-Pharm"، ليصبح بذلك ثالث عقار يحصل على اعتماد وزارة الصحة الروسية.



ومن المقرر بعد استلام شهادة التسجيل إرسال الدواء الجديد إلى المستشفيات في مناطق البلاد بما فيها العاصمة موسكو ومدينة بطرسبرغ بحسب روسيا اليوم.

وقالت الشركة إنه سيتم استخدام الدواء في المستشفيات فقط، لكن سيحظر إعطاؤ للحوامل، والمرضعات، وفي حالة وجود قصور كلوي وكبدي حاد، كذلك يمنع استخدام الدواء من قبل أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عاما.

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يذكر أن وزارة الصحة الروسية كانت قد وافقت في نهاية مايو الماضي على أول دواء لوباء "كوفيد-19"، صنع من قبل صندوق الاستثمار المباشر الروسي والشركة الكيميائية "خيم رار"، حيث أطلق عليه "آفيفافير".

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، أن النتائج الأولية لاختبار دواء "أفيفافير" المحلي على المصابين بفيروس كورونا أظهرت فعاليته بنسبة 90%.

وفي نهاية شهر يونيو حصل عقار "أريبليفير" المطور في روسيا ضد فيروس كورونا المستجد على موافقة وزارة الصحة حسب موقع اللائحة الحكومية للعقاقير.

وبذلك يصبح العقار الجديد الذي اعتمدته وزارة الصحة الروسية ثالث مستحضر طبي روسي الصنع لعلاج فيروس كورونا ومرض كوفيد 19 الناجم عنه.