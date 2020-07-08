وزير الخارجية: لن نتسامح مع أى تهديد لحدودنا وسنقف في وجه الدول التي تزعزع الاستقرار بالشرق الأوسط

قال سامح شكرى، وزير الخارجية خلال كلمته أمام مجلس الأمن حول الشأن الليبى : لن نسمح بتهديد أمننا من قبل الميليشيات، في ليبيا وعلينا جميعًا أن نقف فى وجه الدول التى لا تحترم سيادتنا وتزعزع الاستقرار في شرق المتوسط".

وأضاف "الجيش الوطني الليبي يبسط السيطرة على شرق ليبيا، وإعادة الاستقرار، ولكن هناك ميلشيات عسكرية تريد تحقيق مصالحها وأيدولوجياتها على حساب الشعب الليبى".

وتابع شكرى قائلا: "هناك جريمة هزت المجتمع الدولى، وتحدثت خلالها، وهى مقتل 21 مصريا من قبل داعش فى 2015، وتلك الهمجية دعت المجتمع الدولى لتبني قرار دولى يدعوا إلى مكافحة الجماعات الإرهابية، ولكن المؤسف أن داعش عاد مرة أخرى إلى غرب ليبيا، ولذلك أؤكد أن المجتمع الدولى ملزم بمحاربة الجماعات الإرهابية في ليبيا، والتنديد من أى دعم يقدم لهم".

وأوضح الوزير، أن الوضع في ليبيا تدهور أكثر بسبب قوة إقليمية تدعم المقاتلين الإرهابيين، وهذا يشكل خطرًا على مصر.. ولن نتسامح مع أى تهديد يقترب من حدودنا".