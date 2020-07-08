بنس: أكثر من 3 ملايين إصابة مؤكدة بكورونا في أميركا

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واشنطن: تخطت الولايات المتحدة عتبة ثلاثة ملايين إصابة مؤكدة بكوفيد-19، وذلك بعد أقل من شهر من تخطي حصيلة الإصابات على أراضيها عتبة المليونين، وفق ما أعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس وجامعة جونز هوبكنز.

وقال بنس في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض "أجرينا حتى الآن فحوصا لأكثر من 39 مليون أميركي"، مضيفا "من بين هؤلاء، تبينت إصابة أكثر من ثلاثة ملايين أميركي فيما تعافى أكثر من 1,3 مليون أميركي".

من جهتها، أفادت جامعة جونز هوبكنر عن 131,521 وفاة من أصل 3,009,611 إصابة.

ووصل نائب الرئيس الأميركي إلى المؤتمر الصحافي واضعا كمامة.

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وأشار بنس إلى أن الولايات الأكثر خطورة حاليا بالنسبة لتفشي الوباء هي أريزونا وفلوريدا وتكساس، متحدثا عن "مؤشرات أولية" إلى استقرار النسب المئوية للمصابين.

ودعا بنس إلى مواصلة الجهود "لأن المؤشرات الأولية بدأت تظهر".

وأعلنت منسقة البيت الأبيض لشؤون جائحة كوفيد-19 ديبرا بيركس أن حالات دخول قسم الطوارئ لمعالجة عوارض الإصابة بكوفيد-19 تسجل تراجعا في فلوريدا.

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