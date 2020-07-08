السيطرة على حريق بشقة سكنية في المنيا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:
تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق اندلع بوحدة سكنية في منطقة أبو هلال.
تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنيا، بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة، باندلاع حريق داخل وحدة سكنية بحي أبو هلال.
انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحريق وتبين اندلاعه في وحدة سكنية بالطابق الخامس بعمارات عشش محفوظ، وجرى السيطرة على الحريق وإخماده بمعرفة رجال الدفاع المدني.
وأوضحت التحريات الأولية أن الحريق سببه حدوث ماس كهربائي، وتبيّن أنه لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو مصابين، ونتج عنه تلفيات محتويات الوحدة السكنية.
تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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