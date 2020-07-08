خروج وتعافى 5 حالات جديدة من فيروس كورونا ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

أعلنت مديرية صحة بني سويف، اليوم الأربعاء، تعافى 5 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا، وخروجهم من مستشفى الحميات، وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة.

من جانبه، أثنى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على الجهد المشرف الذي تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة، في ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنًا دور الطاقم الطبي بمستشفيات المحافظة.