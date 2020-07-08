جوتيريش: التدخل الخارجي في ليبيا بلغ مستويات غير مبسوقة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، من أن الصراع الدائر في ليبيا بلغ مرحلة جديدة مع وصول التدخل الخارجي لمستويات لم يسبق لها مثيل، حسبما ذكرت رويترز.

وقال جوتيريش "الصراع في ليبيا بلغ مرحلة جديدة مع وصول التدخل الخارجي لمستويات لم يسبق لها مثيل تشمل وصول المعدات المتطورة وأعداد المرتزقة المشاركين في القتال"

وقال تقرير موصوف بأنه سري للغاية، أصدره مراقبو العقوبات المستقلون لشهر مايو موجهين إياه للجنة العقوبات الليبية التابعة لمجلس الأمن، إن لمجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة ما يصل إلى 1200 شخص منتشرين في ليبيا.

وتحشد الأطراف المتحاربة في الوقت الراهن قواتها على الخطوط الأمامية الجديدة بين مدينتي مصراتة وسرت. وكانت قد حذرت مصر من أن أي جهد مدعوم من تركيا للسيطرة على سرت.

وقال جوتيريش "تساورنا الشكوك العميقة إزاء الاحتشاد العسكري المثير للإنزعاج حول المدينة وذلك المستوى المرتفع من التدخل الأجنبي المباشر في الصراع في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن الدولي، وتعهدات قطعتها دول أعضاء (في مؤتمر بشأن ليبيا انعقد) في برلين".

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وقال جوتيريش إنه على مدار الفترة بين أبريل نيسان ويونيو حزيران، وثقت بعثة الأمم المتحدة ما لا يقل عن 102 حالة وفاة و254 إصابة في صفوف المدنيين، بزيادة نسبتها 172 في المائة مقارنة بالربع الأول من عام 2020.

وأضاف أن المرافق الطبية وسيارات الإسعاف والعاملين في المجال الطبي تعرضوا لما لا يقل عن 21 هجوما.

كما دعا جوتيريش مجلس الأمن لاتخاذ إجراء بشأن عرقلة عدة مسؤولين كبار لإجراء مراجعة دولية لحسابات بنك ليبيا المركزي.

وقال إن الأمم المتحدة تعمل للتوسط في إنهاء الحصار الذي فرضته القوات المتمركزة في الشرق في يناير كانون الثاني وأسفر عن خسائر في الإيرادات تزيد قيمتها عن 6 مليارات دولار لليبيا، على أمل تخفيف حدة الضائقة الاقتصادية التي تتفاقم بتضافر عاملي الصراع ومرض كوفيد-19.

وارتفع العدد المؤكد لحالات الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا سبعة أمثال في يونيو الماضي، إلى أكثر من 1000 حالة، لكن جوتيريش قال إن "من المرجح أن يكون النطاق الحقيقي لانتشار الوباء في ليبيا أكبر من هذا بكثير".