شكري يدعو المجتمع الدولي للتصدي لخطر التنظيمات الإرهابية في ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

دعا وزير الخارجية سامح شكري، المجتمع الدولي إلى التصدي لخطر التنظيمات الإرهابية في ليبيا، لافتًا إلى أن تنظيم داعش الإرهابي، عاد للظهور في عدة مدن ليبية.

وقال شكري، في جلسة لمجلس الأمن بشأن ليبيا اليوم الأربعاء، نقلتها فضائية "سكاي نيوز" عربية، إن مصر تدعم الحل السياسي في ليبيا وفقًا لمبادرة القاهرة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد شكري، أن مصر لن تسمح بتهديد أمنها القومي من قبل الميليشيات في ليبيا.

وتابع، أن ليبيا أصبحت ملجأ للإرهاب والمتشددين وأطرافًا خارجية تساندهم بالسلاح، مشيرًا إلى أنه هناك ميليشيات إرهابية تحاول زعزعة استقرار ليبيا من أجل أجندات خاصة بدول أخرى على حساب الشعب الليبي.