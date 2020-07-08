أبو الغيط في مجلس الأمن: نرفض التدخلات الأجنبية في الأزمة الليبية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

دعا أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، المشاركين في مؤتمر برلين، لتحقيق كل مخرجاته وأن تضطلع كل دولة بمسؤوليتها.

وطالب أبو الغيط في جلسة لمجلس الأمن بشأن الأزمة في ليبيا، اليوم الأربعاء، بنزع فتيل الأزمة الليبية والعمل بمبادرة القاهرة، مشيرا إلى أنه يجب دفع طرفي الأزمة الليبية للانخراط في محادثات 5+5.

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وقال أبو الغيط، إن موقف الجامعة واضحا بضرورة الوقف الفوري للأعمال العدائية في ليبيا وسحب جميع مظاهر العدوان الخارجي على أراضيها.

وأكد أبو الغيط، أن الجامعة العربية تستمر في مساعدة الأطراف الليبية من أجل التوصل لتسوية للأزمة الراهنة، قائلا: "الجامعة العربية ملتزمة بالتعاون مع الجميع من أجل إخراج ليبيا من الهاوية".

وتابع أن الجامعة تقف ضد أي محاولات لتحويل ليبيا مسرحًا للحرب، مشددًا على رفض أي تدخل أجنبي في ليبيا.