محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:
تسلمت مديرية تضامن بني سويف، اليوم الأربعاء، 1500 كرتونة مواد غذائية، مقدمة من صندوق تحيا مصر، لدعم جهود المحافظة في توفير متطلبات الفئات الأكثر احتياجًا من الأرامل وذوي الإعاقة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
جاء ذلك في حضور بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، وإحسان أبوزيد، وكيل وزارة التضامن، ومسئولي جمعية شباب الخير، المسئولة عن التوزيع، وعدد من التنفيذيين المعنيين.
كانت هذه تفاصيل خبر 1500 كرتونة مواد غذائية من "تحيا مصر" لدعم "الأكثر احتياجًا" في بني سويف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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