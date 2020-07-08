المغرب/ وزارة التربية تعلن حصول ولي العهد المغربي الأمير حسن على شهادة الباكالوريا

أعلنت وزارة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المغربية، اليوم الثلاثاء، أن ولي العهد الأمير الحسن قد حصل على شهادة البكالوريا – دورة 2020 “خيار دولي”، مسلك “علوم اقتصادية واجتماعية”، وذلك بميزة “حسن جدا”.

وتقدمت الوزارة في بلاغ لها بالتهاني للملك محمد السادس “بهذه المناسبة السعيدة"، وفق ما جاء بالبلاغ.