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السودان وأمريكا يبحثان التعاون في مجال الطاقة

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بحث وزير الطاقة والتعدين السوداني، المهندس عادل إبراهيم مع مع نائب القائم بالأعمال الأمريكي في السودان إلين ثوربيرنت، آفاق التعاون في مجال الطاقة.


وذكرت وزاة الطاقة والتعدين السودانية، أن اللقاء تناول إمكانية تنفيذ اتفاقية

استغلال الغاز المصاحب للنفط وانتاج الغاز من الحقول السودانية، مع شركة نرويجية أمريكية.

وأكدت نائب القائم بالأعمال الأمريكية دعم بلادها لمشاريع توليد الطاقة في السودان، والاستثمار

والتعاون بين البلدين، مشيرة إلى الشراكة بين شركة "سودابت" والشركة النرويجية الأمريكية، لتمويل وتنفيذ مشروع الاستفادة من الغاز المحروق من خلال تجميعه بخطوط أنابيب وتحويله لمحطة معالجة لانتاج 460 ميجاوات من الكهرباء، و350 طنا من غاز الطبخ يوميا، وثلاثة آلاف برميل من الغاز المكثف.
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