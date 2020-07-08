أنجيلا ميركل : على الاتحاد الأوروبي أن يستعد أيضا لانفصال مفاجئ في 2021

طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الاتحاد الأوروبي أن يستعد أيضا لانفصال مفاجئ بدءا من 2021، وقالت ميركل أن المانيا ستواصل جهودها من أجل التوصل لشراكة جديدة مع بريطانيا بحلول نهاية العام.
وحسبما ذكر موقع روسيا اليوم قالت ميركل للبرلمان الأوروبي إن التقدم في المفاوضات حتى الآنكان محدودا، إذا وصفناه دبلوماسيا.
وأضافت: "اتفقنا مع المملكة المتحدة على تعجيل مسار المحادثات.. سأستمر في الدفع من أجل حل جيد، لكن علينا أيضا أن نستعد لسيناريو عدم التواصل لاتفاق".
وقاومت بريطانيا حتى الآن ضغط الاتحاد الأوروبي للالتزامبروابط وثيقة في مجالات تتراوح بين المصايد السمكية وتنسيق معايير المنافسة إذ يريد رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي كان من دعاة الانفصال عن الاتحاد، اتفاقا تجاريا محدودا فحسب.
وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في يناير 2020 وهي حاليا في فترة انتقالية مع الكتلة من أجل منح الطرفين الوقت لتشكيل علاقة جديدة في كل شيء بدءا من التجارة ووصولا إلى الأمن.
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