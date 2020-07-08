الأردن خالية من إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت الأردن اليوم الأربعاء عن عدم تسجيل إصابات كورونا جديدة في المملكة لا محلية ولا خارجية.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني أمجد العضايلة، خلال مؤتمر صحفي عقد في رئاسة الوزراء إنالايجاز سينشر عقب المؤتمر الذي لم يحضره وزير الصحة الدكتور سعد جابر، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأشارت لجنة كورونا في الأردن إلىأن إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة يبقى عن 1169 حالة، وأعلنت عن تسجيل 8 حالات شفاء لهذا اليوم، جميعها في مستشفى "الأمير حمزة".
وأضافت تم إجراء 6530 فحصا مختبريا، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 440825 فحصا.
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