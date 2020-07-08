أمين عام الأمم المتحدة يعرب عن قلقه إزاء الاحتشاد العسكري حول مدينة سرت

عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه ازاء الاحتشاد العسكري حول مدينة سرت.

وأضاف غوتيريش خلال اجتماع عبر الفيديو لمجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، بأن الصراع الليبي دخل مرحلة جديدة مع وصول التدخل الخارجي لمستويات لم يسبق لها مثيل، مشيرا إلى جهود إعلان منطقة منزوعة السلاح بليبيا، وذلك حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وتابع أن بعثة الأمم المتحدة تبذل الجهود لخفض التوتر في

ليبيا، بما يشمل إنشاء منطقة منزوعة السلاح محتملة في البلاد، وذلك "من أجل تنفيذ الاتفاقات المبرمة وإنقاذ الأرواح".

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وفي ما يتعلق بالوضع الاقتصادي في البلاد، أكد غوتيريش أن عملية مراجعة حسابات البنك المركزي الليبي يعيقها بعض كبار المسؤولين الرئيسيين، ودعا مجلس الأمن إلى التحرك في هذا الشأن.

وأضاف أن الأمم المتحدة انخرطت

في جهود الوساطة لإنهاء الحصار الذي فرضته منذ يناير قوى موالية لسلطات شرق ليبيا، والذي أدى إلى خسارة أكثر من 6 مليارات دولار من عائدات ليبيا التفطية، وذلك بهدف "تخفيف الصعوبات الاقتصادية التي تفاقمت بسبب أزمة كوفيد-19".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد، مؤخرا، على أن الجيش المصري قادر على الدفاع عن أمن البلاد القومي داخل وخارج حدودها، وذلك أثناء تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية قرب الحدود مع ليبيا، وذلك بعد عرضه مبادرة لحل الأزمة الليبية معتبرا أن سرت والجفرة خط أحمر.