محكمة كورية جنوبية تصدر حكمًا على الزعيم الكوري كيم كونغ بدفع 35 ألف دولار

صدر حكماً من محكمه في كوريا الجنوبية بتغريم كيم كونغ أون بدفع تعويضات لاثنين من سجناء الحرب تم اعتقالهما خلال الحرب الكورية في الفترة ما بين 1950 إلى 1953، ولكن لم يتم إعادتهما إلى وطنهما بعد وقف الحرب.
ونقلت وسائل الإعلام عن الرجلين اللذين تطالب المحكمة بيونغ يانغ بتعويضهما، والأول اسم عائلته هان، (87عاما)، والثاني اسم عائلته رو، (90 عاما).
ويتابعان، بدلا من ذلك تم إجبارهما على العمل في مناجم الفحم وفي منشآت أخرى لعقود عدة حتى تمكنا من الهرب من كوريا الشمالية إلى الصين.
وعاد رو إلى كوريا الجنوبية في عام 2000، بينما عاد هان في العام
ورفع الاثنان دعوة قضائية في عام 2016، يقولان فيها، إنهما "عانا من أضرار نفسية وجسدية خلال فترة مكوثهما في كوريا الشمالية".
وأمرت المحكمة المركزية في سيؤول، أمس الثلاثاء، زعيم كوريا الشمالية بدفع 21 مليون وان (17500دولار) لكل منهما، وفق ما ذكرته المتحدثة باسم المحكمة.
ورحب المحامون الذين يمثلون الرجلين بقرار المحكمة، وقالوا: "المحكمة في كوريا الجنوبية تمارس للمرة الأولى سلطة قضائية على أعمال غير قانونية قام بها كيم جونغ أون".
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