الرئيس العراقي يُؤكد أهمية دعم سيادة بلاده ووقف الخروقات العسكرية التركية

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أهمية دعم سيادة بلاده ووقف الخروقات العسكرية التركية، وشدد على أن استقرار بلاده عنصر رئيسي لأمن المنطقة والعالم.



وأوضحت الرئاسة العراقية في بيانها، اليوم الأربعاء، أن الرئيس العراقي برهم صالح، استقبل عددًا من سفراء الدول العربية، وجرى، خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات مع الدول العربية وتوسيع آفاق التعاون البنّاء في مختلف المجالات بما يضمن تحقيق المصالح المتبادلة.

وقال الرئيس العراقي إن الدولة العراقية المقتدرة ذات السيادة هي

Advertisements

المشروع الوطني الذي سيحفظ للعراق أمنه وسلمه المجتمعي، مشيرًا الى أن استقرار العراق يعد ركيزة أساسية من ركائز الاستقرار الإقليمي.

وأضاف، أن العراق دولة لها قوتها وتأثيرها في محيطها الاقليمي والدولي، ويجب على الجميع احترام سيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية من أجل بناء علاقات متطورة مبنية على التفاهم المشترك بشأن العديد من القضايا الراهنة، مشددا على أهمية دعم

مسارات الحلول السلمية لمعالجة الأزمات والتوترات في المنطقة بما يرسخ الأمن والاستقرار لجميع الدول.

وشدد على أن العراق لا يمكن أن يكون جزءا من سياسة المحاور، كما أنه حريص على عمقه العربي انطلاقًا من امتداده التاريخي ودوره المحوري، وسعيه الجاد لإيجاد بيئة آمنة تلتقي وتشترك في تحقيق المصالح والأهداف المشتركة التي تحقق التقدم والتطور والازدهار الاقتصادي لشعوبنا.

كما شدد صالح على ضرورة وقف الانتهاكات العسكرية التركية على الأراضي العراقية، واعتبرها تجاوزا على السيادة العراقية وأمن المنطقة، مشيدًا بموقف الدول الشقيقة وجامعة الدول العربية المساند للعراق تجاه استمرار الخروقات التركية، ودعمها لأمنه واستقراره.