النائب العام السوداني : مبدأ الإفلات من العقاب مرفوض

نقلت شبكة سكاي نيوز الأخبارية في نبأ عاجل لها منذ قليل اليوم الأربعاء، عن النائب العام السوداني تاج السر علي الحبر، إن الرئيس السوداني السابق عمر البشير يواجه عدة قضايا أمام المحكمة، أولها انقلاب يونيو 1989 وهي جريمة يتم التحقيق فيها حاليا.
وذكر تاج السر علي الحبر، في حوار مع "سكاي نيوزعربية"، أن مهمة النيابة العامة إجراء التحقيقات اللازمة ثم تقديم القضايا إلى المحكمة.
وتابع "حاليا، انتهينا من التحقيق حول قضية انقلاب يونيو وأحلناه إلى المحكمة"، مضيفا "نحن في انتظار تحديد موعد الجلسة ونتوقع أن يكون هذا الأمر في القريب العاجل".
وعاد ليشدد على أن "الأهم هو أن الإفلات من العقوبة مرفوض نهائيا.. لأن المحاسبة التزام دستوري".ويخضع البشير لمذكرتي توقيف دوليتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و 2010 بتهمة الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في إقليم دارفور بين عامي 2003 و 2008.
وفيما يخص تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أوضح النائب العام السوداني أن هذه المسألة "قائمة على التفاوض بين المدعي العام في المحكمة الجنائية والسلطات السودانية".
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