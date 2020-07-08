كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بريطانيا تسجل ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأوضحت الصحة البريطانية أنه تم تسجيل 126 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، مقابل 155 وفاة في اليوم السابق، لترتفع حصيلة ضحايا الوباء في المملكة المتحدة ارتفعت بذلك إلى 44517 حالة وفاة.

وأشار التقرير إلى تسجيل 630 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" خلال 24 ساعة (مقابل 581 إصابة أمس)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 286979.

واتخذت السلطات البريطانية السبت الماضي أكبر خطوة لها حتى الآن نحو استئناف الحياة الطبيعية بالسماح بارتياد المطاعم والحانات، لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 12,026 مليون إصابة، بينهم أكثر من 548 ألف حالة وفاة، وأكثر من 6,953 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

