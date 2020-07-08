كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بومبيو يدعم حظر الأسلحة على إيران: لوقف الصراعات بالشرق الأوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الإربعاء، مجلس الأمن بتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، وقال إن بلاده وحلفاءها صادروا الشهر الماضي سفينة تحمل أسلحة للحوثيين في اليمن.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية اليوم الأربعاء، إنه "يجب على مجلس الأمن تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران لمنع المزيد من الصراع في المنطقة."

وأضاف أنه "لا يمكن لأي شخص جاد أن يعتقد أن إيران ستستخدم أي سلاح تتلقاه لأغراض سلمية".

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وحذرت إيران من أنها سترد إذا تم تمديد الحظر، وقالت إن قرارا من هذا القبيل سيقوض الاتفاق النووي، الذي وافقت طهران بموجبه على وقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم المثير للجدل مقابل إعفاء من العقوبات.

وانسحبت واشنطن من الاتفاق في 2018 وعاودت فرض عقوبات على إيران، مما دفع طهران إلى وقف الالتزام بقيود رئيسية مفروضة على أنشطتها النووية وفقا للاتفاق.